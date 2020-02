Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrüche in Vettweiß

Bild-Infos

Download

Vettweiß (ots)

In Vettweiß kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch.

Der Bewohner eines Hauses in der Amandusstraße in Vettweiß-Müddersheim stellte nach einem Saunabesuch in Kerpen fest, dass sein Spind in der Umkleide aufgebrochen und seine persönlichen Gegenstände, unter anderem sein Haustürschlüssel, entwendet wurden. Er meldete den Diebstahl unverzüglich der Polizei, diese entsendete einen Streifenwagen zum Haus des Mannes. Diese konnte jedoch nur noch eine weit geöffnete Haustür und ein komplett durchwühltes Haus vorfinden. Nach ersten Angaben des Mannes sei jedoch nichts entwendet worden.

Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Vettweiß-Gladbach in der Petrusstraße. Die Wohnung der Geschädigten befindet sich im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Als die Frau am Mittwochmorgen ihre Wohnung verlassen wollte, stellte sie etliche Hebelspuren am Türrahmen fest und informierte die Polizei. Der oder die Täter waren jedoch offenbar nicht in die Wohnung gelangt.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell