Polizei Düren

POL-DN: Exhibitionist im Zug - Geschädigte gesucht!

Kreuzau (ots)

Zwei Jugendliche wandten sich am Dienstag an den Zugführer einer Rurtalbahn, weil sich ihnen ein Unbekannter in unsittlicher Art und Weise gezeigt hatte.

Gegen 17:44 Uhr war die Bahn zwischen Zerkall und Kreuzau unterwegs. In Zerkall stieg der Unbekannte hinzu. Am Bahnhof Untermaubach wurde der Lokführer von zwei Jugendlichen, ein Junge und ein Mädchen, beide circa 16 oder 17 Jahre alt, angesprochen, mit der Bitte, die Polizei zu rufen. Der in Zerkall zugestiegene Mann hatte sich den Jugendlichen in exhibitionistischer Art und Weise gezeigt. Der Lokführer rief die Polizei, die in Kreuzau hinzukam. Hier hatte zwischenzeitlich der Unbekannte auf Aufforderung des Lokführers den Zug verlassen. Der Mann wird beschrieben als circa 25 bis 30 Jahre alt, 180 cm groß und etwa 70 kg schwer. Er ist dem Erscheinungsbild nach Deutscher und hatte dunkles, lockiges Haar. Bekleidet war er mit einer grauen Hose. Er führte zudem einen schwarzen Rucksack sowie eine grüne Umhängetasche mit.

Die beiden Jugendlichen waren bei Eintreffen der Beamten ebenfalls nicht mehr vor Ort. Die Beiden werden gebeten, sich mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu den üblichen Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-8118 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser wenden sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425. Dort können Sie sich auch melden, wenn Sie Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

