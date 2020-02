Polizei Düren

POL-DN: Autotür bringt Radfahrer zu Fall

Düren (ots)

Ein Radfahrer wurde am Montagabend durch einen unachtsamen Autofahrer zu Fall gebracht und leicht verletzt.

Am Montag befuhr ein 62-jähriger Radfahrer aus Düren gegen 19:15 Uhr die Aachener Straße in Fahrtrichtung Stürtzstraße. Er befand sich auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen, als kurz vor der Einmündung Elberfelder Straße die Autotür eines geparkten Pkw geöffnet wurde und den Radfahrer zu Fall brachte. Der Fahrer des Pkw, ein 31-jährger Mann aus Düren, hatte sein Fahrzeug rechts neben der Fahrbahn auf dem Parkstreifen abgestellt und beim Aussteigen den heranfahrenden Radfahrer übersehen. Der 62-jährige, der einen Fahrradhelm trug, stieß bei dem Sturz mit dem Kopf gegen einen weiteren Pkw, der links neben ihm an einer roten Ampel angehalten hatte. Er wurde durch den Sturz nur leicht verletzt.

