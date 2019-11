Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Frankfurt am Main / Friedberg (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main haben am Montag zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vollstreckt.

Die erste Festnahme erfolgte im Bahnhof Friedberg, als eine Streife gegen 14 Uhr einen 26-jährigen Mann aus Heppenheim kontrollierte, der wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz noch eine Freiheitsstrafe von 46 Tagen zu verbüßen hat.

Das zweite Mal klickten die Handschellen im Frankfurter Hauptbahnhof, als ein 60-jähriger wohnsitzloser Mann,gegen 22 Uhr, festgenommen wurde. Der hatte wegen Erschleichen von Leistungen noch 75 Tage abzusitzen.

Beide Männer wurde in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell