POL-DN: Einbruch in Reihenhaus

Aldenhoven (ots)

Unbekannte brachen in ein Reihenhaus in der Straße "Im Uhrfeld" ein und entwendeten Bargeld und ein hochwertiges Mountainbike.

Als der Bewohner eines Einfamilienhauses am Dienstagmorgen gegen 03:00 Uhr nach Hause kam, musste er feststellen, dass die Terrassentür aufgebrochen und das gesamte Haus durchwühlt wurde. Der oder die Täter hatten offensichtlich jeden Raum des Hauses betreten und sämtliche Schubladen geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei gelangten die Einbrecher über das Gartengrundstück an das gekippte Terrassenfenster, griffen durch den geöffneten Spalt und konnten so den Türgriff zum Öffnen betätigen. Es wurde Bargeld, sowie ein hochwertiges Mountainbike der Marke "Cube" entwendet.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

