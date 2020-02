Polizei Düren

POL-DN: Räuber erbeutet Bargeld

Düren (ots)

Zu einem Raub kam es am frühen Dienstagmorgen in einer Tankstelle an der Kölner Landstraße

Gegen 04:00 Uhr wollte eine Mitarbeiterin der Tankstelle gerade ihre Arbeit aufnehmen, als sie einem unbekannten, maskierten Mann gegenüberstand. Der Räuber bedrohte die Frau mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Die 51-jährige Dürenerin folgte den Anweisungen und übergab ihm das Wechselgeld der Kasse. Mit diesem flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ. Zur Beschreibung des Mannes konnte die Mitarbeiterin angeben, dass er circa 25 Jahre alt war. Er hatte eine helle Haut und sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Über sein Gesicht hatte er eine Art Ski-Maske gezogen.

Zeugen, die zur Tatzeit rund um die Tankstelle an der Kölner Landstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell