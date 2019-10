Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth; Bockenem; Am 10.10.2019, gegen 08:19 Uhr, kam es auf der L 493, zwischen Nette und Henneckenrode, zu einem Verkehrsunfall. Kurz hinter der Ortschaft Nette, in Rtg. Henneckenrode, kam einem 53-jährigen Lkw-Fahrer ein zweiter Lkw entgegen. Kurz vor der Begegnung beider Fahrzeuge fuhr der entgegenkommende Lkw jedoch leicht nach Rechts, auf den Fahrstreifen des 53-jährigen. Dadurch berührten sich die jeweils linken Außenspiegel beider Fahrzeuge. Am Außenspiegel des 53-jährigen entstand ein Schaden von etwa 400,- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Lkw seine Fahrt fort. Eine vor Ort befindliche Zeugin konnten noch Hinweise auf den Verursacher gegeben werden. Demnach soll es sich um einen Rüben-Lkw gehandelt haben. Zudem konnte sie noch Kennzeichenfragmente abgelesen werden. Diese liegen der Polizei vor. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise, geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, Tel.: 05063/901-0, zu melden.(Lö)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell