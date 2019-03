Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel/Harkebrügge - Diebstahl aus Kleintranporter

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 27.März 2019, 17.00 Uhr und Donnerstag, den 29.März, 07,00 Uhr, wurde in der Straße Schüttenberg durch bislang unbekannte Täter die Tür eines Kleintransporters gewaltsam geöffnet. Aus dem Transporter wurde diverses Elektromaterial entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter Tel.04499-9430

