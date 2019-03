Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta/Essen - Eigentümer von sichergestellten Werkzeugen und Fahrrädern gesucht

Die Polizei sucht Eigentümer von sichergestellten Gegenständen und möglichem Diebesgut. Nach einer Einbruchserie im Zeitraum von Oktober 2018 bis Februar 2019 in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta konnten, wie bereits in einer am 08.Februar 2019 veröffentlichten Pressemitteilung berichtet, konnten fünf Tatverdächtige festgenommen werden. Bislang konnten die sichergestellten Elektrowerkzeuge und Fahrräder nur teilweise seinen Besitzern wieder zugeordnet werden. Diese können am Mittwoch, den 03.April 2019 und am Donnerstag den 04. April 2019 in der Zeit von 07.00 bis 16.00 Uhr bei der Polizei Vechta, Bahnhofstraße 9, in Augenschein genommen werden, um diese den rechtmäßigen Besitzern aushändigen zu können.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle Taute

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell