POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg- sexuelle Belästigung eines Kindes; ein Tatverdächtiger in Fachklinik untergebracht

Am 24.März, gegen 13.30 Uhr kommt es im Sternbusch zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil eines 9jährigen Mädchens. Ein bis dahin unbekannter Täter hatte sich dem Mädchen im Bereich des Sportplatzes in den Weg gestellt und berührte es unsittlich. Das Mädchen konnte flüchten und begab sich zu ihrer Wohnanschrift. Durch die Mutter wurde umgehend die hiesige Polizeidienststelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Anhand der genauen Täterbeschreibung durch das Kind, geriet ein amtsbekannter Cloppenburger in den Focus der Ermittlungen. Wenig später wurde der 27jährige Cloppenburger vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte einen Antrag auf vorläufige Unterbringung des Tatverdächtigen, da der Verdacht bestand, dass er zum Zeitpunkt der zur Last gelegten Tat vermindert schuldfähig war. Das Amtsgericht Cloppenburg folgte dem Antrag am Nachmittag des 26.März 2019. Der 27jährige befindet sich inzwischen in einer Fachklinik.

Cloppenburg/Lindern- Diebstahl aus Werkstatt

In der Zeit vom Mittwoch, 27.März 2019, 16.00 Uhr und Donnerstag, 28.März, 16.30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Werkstattgebäude in der Lienersche Straße gewaltsam geöffnet. Aus dem Werkstattgebäude wurden diverse Gartengeräte entwendet. Der entstandene Sachschaden ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lindern unter Tel. 05957-311 entgegen.

Cloppenburg- PKW beschädigt

In der Zeit vom Dienstag, 26.März2019, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 27.März, 16.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in der Orchideenstraße ein PKW, VW-Polo, beschädigt. Am PKW wurde die Stoßstange zerkratzt sowie das Kennzeichen eingedrückt. Der entstandene Sachschaden ist zurzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Tel.04471-18600 entgegen.

