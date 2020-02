Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer flüchtet von Unfallstelle

Düren (ots)

Zu einem Unfallgeschehen kam es am Samstagmorgen auf der Binsfelder Straße. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, die Ermittlungen dauern an.

Gegen 06:40 Uhr befuhr ein 52 Jahre alter Mann aus Düren mit einem Kleintransporter die Binsfelder Straße. Er war in Richtung Römerstraße unterwegs, als ihm auf seiner Fahrbahn plötzlich ein Motorrad entgegen kam. Dieses überholte gerade den in Richtung Binsfeld fahrenden Verkehr und schaffte es nicht mehr, rechtzeitig wieder nach rechts einzuscheren.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Kraftrad und dem Transporter, wobei der Zweiradfahrer stürzte, sein Motorrad wurde unter der Front des Wagens eingeklemmt. Der Motorradfahrer, ein Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, schlank und etwa 1,75 m bis 1,80 m groß, hielt sich kurz nach der Kollision noch an der Unfallstelle auf, ging dann jedoch in Richtung Berliner Straße davon. Er warf seinen Helm weg und humpelte, was auf eine Verletzung durch das vorangegangene Unfallgeschehen schließen ließ.

Die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten kontrollierten später einen Mann, der sich auffällig für die Unfallstelle interessierte und sich als Zeuge ausgab. Zunächst ergaben sich keine Hinweise darauf, dass es sich bei dem 22 Jahre alten Dürener um den flüchtigen Motorradfahrer handeln könnte. Spätere Ermittlungen zeigten dann, dass der Mann der Eigentümer des Motorrads war. Dieses hatte er wenige Tage zuvor gekauft, den Beamten davon bei der Kontrolle jedoch nichts erzählt.

Die Polizeibeamten fertigten eine Unfallanzeige, in der dem weiterhin unbekannten Fahrzeugführer neben der Verkehrsunfallflucht auch Urkundenfälschung vorgeworfen wird, denn am Krad war ein Kennzeichen angebracht, das eigentlich zu einem Pkw gehört. Der weggeworfene Helm und das Motorrad wurden sichergestellt, der Wagen des 52-jährigen Unfallbeteiligten wurde abgeschleppt.

Wer kann die umfangreichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen mit Hinweisen auf den flüchtigen Kradfahrer unterstützen? Bitte wenden Sie sich an den zuständigen Sachbearbeiter unter der Nummer 02421 949-5218 oder die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425.

