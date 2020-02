Polizei Düren

POL-DN: Bespuckt und angefasst

Düren (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann aus Linnich sollte am Samstagabend zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen werden. Im Streifenwagen griff er eine Beamtin an.

Kurz nach 23:00 Uhr hatte die Besatzung eines Rettungswagens um polizeiliche Unterstützung am Ludwig-Erhard-Platz gebeten. Ein 28 Jahre alter Mann hatte zu viel Alkohol konsumiert. Eine medizinische Versorgung war zwar nicht erforderlich, doch zum Schutz sollte der Linnicher in Gewahrsam genommen werden. Während der Fahrt zur Polizeiwache fing der Mann an, eine Beamtin zu berühren und sie zu bespucken. Beim Erreichen der Polizeiwache weigerte sich der immer aggressiver werdende Linnicher, aus dem Streifenwagen auszusteigen. Letztendlich musste Pfefferspray eingesetzt werden, um seinen Widerstand zu beenden.

Die Beamten blieben unverletzt, der Mann wurde nach erfolgter Ausnüchterung am Sonntagmorgen entlassen.

