Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - S-Pedelec gestohlen

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag an der Bürgermeister-Hettlage-Straße in Untenende ein S-Pedelec gestohlen. Das Rad der Marke Radrhino, Typ Power Bike stand zur Tatzeit verschlossen auf der Hofeinfahrt eines dortigen Einfamilienhauses. Der Wert wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

