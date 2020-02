Polizei Düren

POL-DN: Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf der L226

Titz (ots)

Am 15.02.2020 kam es auf der L 226 zwischen Hottdorf und Ralshoven zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer stürzte. Die Polizei sucht nun nach zwei Pkw-Fahrern, die den Unfall beobachtet haben müssen.

Am Samstag, den 15.02.2020, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Motorrad die L 226 in Richtung Titz. Vor ihm befand sich, seiner Aussage nach, ein Pkw, dessen Fahrer innerhalb einer Kurve bremste. Dies habe der Motorradfahrer aus Baesweiler, seinen Angaben folgend, zu spät bemerkt, so dass er auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste um eine Kollision zu vermeiden. Bei diesem Manöver geriet er mit seinem Krad auf den gegenüberliegenden Grünstreifen, geriet ins Schlittern, kam zu Fall und rutschte zurück auf Fahrbahn.

Ein entgegenkommender Wagen, nach Zeugenaussagen vermutlich ein schwarzer SUV, musste dem Stürzenden ausweichen, geriet dabei aber dem Auto, welches hinter dem Motorrad fuhr, in die Quere. Dessen Fahrer, ein 20-jährigen Mann aus Titz, musste ebenfalls ausweichen, drehte sich mit seinem Pkw, touchierte einen Leitpfosten und kam im angrenzenden Grün zum Stehen.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Das vor dem Motorrad fahrende Auto, sowie der entgegenkommende Pkw setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Polizei bittet nun die beiden Fahrer und weitere Personen, die zur genauen Klärung des Sachverhaltes beitragen können, unter der 0241 949-5233 Kontakt mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Polizei Düren aufzunehmen.

