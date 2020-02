Polizei Düren

POL-DN: Korrektur zweier Pressemeldungen vom 14.02.2020

Kreis Düren (ots)

Der Tatort des Raubüberfalls auf einen Imbiss am 12.02.2020 (Pressemeldung vom 14.02.2020 mit dem Titel "Räuber droht mit Hammer - Zeugen gesucht", https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4520816) liegt nicht in Kreuzau, sondern auf der Zülpicher Straße in Düren.

Die Tankstelle, die in der Nacht zum 14.02.2020 von bisher unbekannten Tätern angegangen wurde, (Pressemeldung vom 14.02.2020 mit dem Titel "Einbrecher vom Nebel überrascht" https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4520814) liegt nicht in Vettweiß Soller, sondern an der Gereonstraße in Vettweiß.

