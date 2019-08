Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Kuriose Brandmeldung - Feuerwehr staunt nicht schlecht

Ratingen (ots)

Ratingen-Lintorf, An den Banden, 16:49 Uhr, 31.07.19

Da staunten die Feuerwehrangehörigen und die Rettungsdienstmitarbeiter nicht schlecht. Noch während die Löscharbeiten an dem Stoppelfeld (wir berichteten) im vollen Gange waren, erreichte die Feuerwehr Ratingen eine weitere Brandmeldung. "Brand in einer Kleingartenanlage, starke Rauchentwicklung, eine Person liegt am Boden!" lautete die Meldung der Kreisleitstelle Mettmann. Umgehend rückten Kräfte aus Lintorf, der Berufsfeuerwehr mit Notarzt und Rettungswagen zur Einsatzstelle aus. Kurz nach ihrem Eintreffen löste sich die Alarmmeldung in Wohlgefallen auf. Ein Kleingärtner hatte in seinem Garten den Grill angezündet und sich bis zum Beginn der Fleischzubereitung auf den Rasen gelegt. Das wurde wohl von dem Meldenden falsch interpretiert und der Notruf gewählt. Was bleibt ist eine Anekdote, die wohl öfter noch zu hören sein wird. (J. Neumann)

