Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Handtasche weggerissen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend (6. November, 17:45 Uhr) einer Seniorin an der Haltestelle Platanenhof an Wanheimer Straße, die Tasche aus der Hand gerissen. Die 81-Jährige stürzte nach vorn, verletzte sich dabei aber nicht. Aufmerksame Zeugen verfolgten den etwa 1,80 Meter großen Räuber. Diesem gelang aber schließlich die Flucht. Der Mann ist circa 20 Jahre alt, schlank und hat mittellange, schwarze Haare. Er trug dunkle Kleidung. Zeugen, die den Raub beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kripo (KK 13) unter 0203 280-0. (stb)

