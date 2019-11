Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Straße mit Rennpiste verwechselt

In der Nacht von Dienstag (5. November) auf Mittwoch (6. November) nahmen Beamte der Wache Meiderich Temposünder ins Visier, die von der Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung des Richard-Hindorf-Platzes fuhren. Trotz Dunkelheit, regennasser Fahrbahn und einer baustellenbedingten Fahrbahnverengung fuhren zahlreiche Autofahrer zu schnell. Während die meisten mit einem Verwarnungsgeld an Ort und Stelle davon kamen, war ein 29-Jähriger Moerser gegen 0 Uhr der traurige Spitzenreiter: Er fuhr mit seinem grauen Mercedes E350 mit 112 km/h auf die Kontrollstelle zu. Wegen einer vorwerfbaren Geschwindigkeitsüberschreitung von 58 km/h erwartet den Mann ein saftiges Bußgeld von 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (dab)

