Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Alkoholisierter Autofahrer gefasst

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Duisburg (ots)

Am Dienstag (5. November) ist gegen 22:00 Uhr ein Streifenwagen zur Heinestraße ausgerückt, weil ein Mann (46), der sich gegen 20:20 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung einer Frau (59) verschafft hatte, erneut vor ihrem Wohnhaus stand. Bei der Anfahrt entdeckten die Polizisten den Tatverdächtigen in einem grauen Ford Fiesta auf der Gneisenaustraße. Als die Einsatzkräfte ihm Anhaltesignale gaben, beschleunigte der Tatverdächtige das Auto und versuchte zu flüchten. Hierbei fuhr er auf den Sternbuschweg in Richtung Koloniestraße, missachtete dann eine rote Ampel und bog nach rechts in die Bismarckstraße ab. Auf der Lotharstraße beendeten uniformierte und zivile Einsatzkräfte dann seine Flucht. Weil sich der Mann zunächst uneinsichtig zeigte, holten die Polizisten ihn aus dem Auto und brachten ihn mit Eingriffstechniken zu Boden. Der alkoholisierte Tatverdächtige, der mit über 1,4 Promille den Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit deutlich überschritten hatte, musste zur Blutprobenentnahme mit zur Wache. Seinen bulgarischen Führerschein und sein Auto, an dem sich frische Unfallspuren befanden, stellten die Polizisten sicher. Nach seiner Vernehmung konnte der 46-Jährige zunächst nach Hause. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht vor Gericht verantworten. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell