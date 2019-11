Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Auf dem Parkplatz ausgeraubt

Duisburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (7. November, 2:35 Uhr) hat ein Unbekannter auf dem Zooparkplatz Monning an der Mülheimer Straße, einer 23-jährigen Frau Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Er zog sie an den Haaren gezogen, mit dem Kopf gegen das Lenkrad gestoßen und Bargeld aus der Handtasche gestohlen. Danach flüchtete der zwischen 1,75 und 1,80 Meter große Mann in den Wald. Er soll zwischen 30 bis 35 Jahre alt sein und blonde Haare haben. Zur Tatzeit trug er schwarze Kleidung. Zeugen, die den Raub beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo (KK 13) unter der Rufnummer 0203 280-0. (stb)

