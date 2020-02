Polizei Düren

POL-DN: Sexuelle Nötigung - Hinweise auf tatverdächtigen Jugendlichen erbeten

Linnich (ots)

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine Fußgängerin Anfang Februar bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Samstag, den 08.02.2020, war eine 43 Jahre alte Frau aus Linnich zu Fuß auf dem Weg von der Rurdorfer Straße aus in Richtung Schillerstraße unterwegs. Ein männlicher Jugendlicher fuhr der Frau gezielt mit seinem Fahrrad hinterher. Als sie ein Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße betrat, folgte ihr der junge Mann in das Treppenhaus. Dort griff er ihr gezielt in den Schritt und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter war etwa 15 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 m groß und von sehr schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Des Weiteren hatte er ein Tuch oder eine Skimaske vor das Gesicht gezogen. Ersten Ermittlungen zufolge ist der gesuchte Jugendliche regelmäßig mit seinem schwarzen Mountainbike in der Ortslage Linnich unterwegs. Dabei trägt er zumeist auch ein Tuch vor Kinn und Nase.

Zeugen der Tat und Hinweisgeber, die Angaben zur Identität des gesuchten Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die zuständige Sachbearbeiterin der Kriminalpolizei ist zu den üblichen Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 02421 949-8122 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten nimmt die Leitstelle unter der 02421 949-6425 jederzeit Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell