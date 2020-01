POL-RZ: Raub in Reinfeld - Polizei sucht Zeugen

Polizeidirektion Ratzeburg

Am Donnerstagabend wurde ein 68-jähriger Mann in der Klosterstraße in Reinfeld "ausgeraubt". Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Gegen 19:10 Uhr war der gehbehinderte Reinfelder mit seinem Rollator von der Apotheke kommend in der Klosterstraße in Richtung Segeberger Straße unterwegs. Plötzlich wurde er von einer unbekannten Person so heftig gestoßen, dass der 68-jährige zu Boden stürzte. Der Täter griff nach der im vorderen Korb des Rollators liegenden Tasche und flüchtige in Richtung Klosterstraße / Apotheke. Darin befand sich eine geringe Menge Bargeld.

Der 68-jährige Mann zog sich durch den Sturz eine schwere Verletzung zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund der Dunkelheit kann der Täter nur sehr vage beschrieben werden. Es soll sich um einen großen, dunkel gekleideten Mann mit einer Kapuzenjacke gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat und dem beschriebenen Täter machen? Hinweise bitte an die Polizei Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0.

