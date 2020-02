Polizei Düren

POL-DN: Zahlreiche Einbrüche im Kreisgebiet

Kreis Düren (ots)

Vier Einfamilienhäuser im Kreisgebiet Düren wurden in den letzten Tagen zum Ziel von Einbrechern.

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagabend versuchten Einbrecher in Einfamilienhäuser in Linnich, Jülicher Straße und Düren-Lendersdorf, Uferstraße einzudringen. In der Uferstraße warfen Unbekannte mit einem Pflasterstein die Terrassentür ein, wurden aber bei der Tatausführung durch die heimkommende Hausbewohnerin gestört und konnten flüchten. In der Jülicher Straße in Linnich stellte ein Hausbewohner fest, dass die Tür zu seinem Keller verzogen war und sich nicht mehr öffnen ließ. An der Tür fand er zahlreiche Hebelspuren vor. Den Tätern war es aber offenbar nicht gelungen ins Haus einzudringen. In beiden Fällen konnten die Täter keine Beute machen.

Bei zwei weiteren Einbruchsfällen in Hürtgenwald-Gey, Waldweg, und Düren-Birgel, Turmstraße hatten Einbrecher mehr Erfolg. Als ein Ehepaar am Mittwoch gegen 17:30 Uhr zu seinem Wohnhaus im Waldweg in Hürtgenwald-Gey zurückkehrte, stellte es eine aufgehebelte Terrassentür und durchwühlte Schränke fest. Zur Tatbeute konnten bisher keine Angaben getätigt werden. Kurz zuvor waren ihm zwei fremde Personen auf dem angrenzenden Nachbargrundstück aufgefallen. Es habe sich um einen Mann und eine Frau gehandelt. Die Frau sei circa 20 Jahre alt, 165cm groß und dunkel gekleidet gewesen. Sie hatte dunkles, zu einem Pferdeschwanz gebundenes Haar. Der Mann konnte nicht weiter beschrieben werden. Kurze Zeit später entfernte sich das verdächtige Pärchen über den Waldweg in Richtung Dürener Straße.

In Düren-Birgel, Turmstraße, brachen Unbekannte am Mittwoch zwischen 07:10 Uhr und 15:10 Uhr über die Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Vermutlich gelangten die Täter über ein Garagentor auf das Grundstück, versuchten zunächst die rückwärtig gelegene Terrassentür aufzuhebeln und warfen diese schließlich ein. Im Inneren wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Einbrecher konnten hier nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld erbeuten.

In allen Fällen wurden Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

