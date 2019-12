Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus mit Garage

53881 Euskirchen (ots)

Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden (01.30 Uhr) wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus festgestellt, als die Bewohner nach Hause kamen. Unbekannte Täter hatten versucht über die Terrassentür ins Haus einzubrechen. Nachdem dies misslang, hebelten sie das Garagenfenster auf und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen. Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter 02251-7990 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell