Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall mit einem Fußgänger im stockenden Verkehr

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 21.12.2019, 11.58 Uhr

Ein 10-Jähriger wurde verletzt, als er die Fahrbahn an einer Ampel überquerte.

Am Samstagmittag war ein 10-jähriger Junge mit seinem Vater zu Fuß in der Innenstadt Braunschweigs unterwegs. Am Bohlweg wollten sie an einer Ampel die Straße überqueren und warteten, bis sie grünes Licht bekamen.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 60-jähriger mit seinem Mazda den Bohlweg. Weil der Verkehr vor ihm stockte, hielt er im Bereich der Ampel zunächst an. Als sich der zähe Verkehr vor ihm wieder löste, wollte er aufschließen, achtete aber nicht auf die Ampel, die für ihn schon Rotlicht anzeigte.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind, das bereits ordnungsgemäß bei grünem Licht die Straße überquerte.

Der Junge wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete gegen den Autofahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

