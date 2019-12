Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Garageneinbruch

53881 Euskirchen (ots)

Am Mittwochmorgen / Weihnachten wurde ein Garageneinbruch festgestellt. Unbekannte Täter hatten in Flamersheim in der Nacht zum Mittwoch unbemerkt die Garagentür an einem Einfamilienhaus aufgebrochen, während die Bewohner im Haus schliefen. Am nächsten Morgen konnte nur noch der Verlust von mehreren Werkzeugmaschinen festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter 02251-7990 entgegen.

