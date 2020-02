Polizei Düren

POL-DN: Zwei versuchte Geschäftseinbrüche

Düren (ots)

Zwei Geschäfte in der Tivolistraße gerieten in der Nacht zu Mittwoch in den Fokus von Einbrechern.

Als eine Mitarbeiterin eines Getränkemarktes gegen 09:00 Uhr zum Laden kam, stellte sie fest, dass die Glasscheibe der Eingangstür beschädigt war. Der oder die Täter hatten offenbar versucht, die Scheibe zu zerstören. Dies gelang jedoch nicht. Auch der Betreiber eines Kiosks unweit des Getränkemarktes stellte am Morgen Beschädigungen an der Eingangstür fest. Vermutlich wurde hier versucht, mit einem Stein den Glaseinsatz der Tür einzuschlagen. Auch hier gelang dies nicht. Die Auswertung einer Videoaufzeichnung ergab als Tatzeit 04:55 Uhr. Hinweise auf den oder die Täter ergaben sich nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

