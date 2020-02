Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall verursacht und einfach weitergefahren

Bild-Infos

Download

Glanbrücken (Kreis Kusel) (ots)

Im Bereich der Baustelle eines Discounters an der B420 ereignet sich am Freitagvormittag eine Verkehrsunfallflucht. Laut einer Zeugenaussage fuhr eine Dame mit ihrem Pkw zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr durch die Verengung der Baustelle und streifte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Firmenwagen. Der Zeuge konnte sich zudem noch Kennzeichenfragmente des flüchtigen Fahrzeuges merken. Weiterhin wurden an der Unfallstelle noch Teile des Außenspiegels aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen bezüglich der Fahrerin wurden durch die Polizeiinspektion Lauterecken eingeleitet. Wer kann weitere Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben? |pilek

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell