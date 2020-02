Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung und Einbruch zu Beginn der "tollen Tage"

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Altweiberfasching kommt es in Miesenbach zu zwei Sachbeschädigungen. In der Finkenstraße wird ein PKW-Anhänger einen Wiesenabhang hinuntergestoßen wodurch das Stützrad abbricht. An einem Linienbus, der in Richtung Kottweiler geparkt ist, wird die Frontscheibe eingeschlagen und die Scheibenwischer abgerissen. Ein Fitnessstudio in der Kindsbacher Straße in Ramstein war das Ziel von Einbrechern. Zunächst wurde versucht eine Tür aufzuhebeln. Der Einbruch misslang. Die Metalltür hielt stand. Im weiteren Verlauf wird ein Fenster eingeschlagen umso ins Gebäude zu gelangen. Die Langfinger werden vermutlich bei ihrem Vorhaben gestört und entkommen unerkannt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Durch die Kriminalpolizei konnten vor Ort Spuren gesichert werden. Die Polizei Landstuhl bittet Zeugen um Hinweise. Wer hat am Donnerstagabend oder in der Nacht rund um die Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? |pilan

