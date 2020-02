Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle mit Verletzten auf Gemarkung Mötzingen, in Sindelfingen und in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

K1076, Gemarkung Mötzingen: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Am Freitagabend gegen 19:10 Uhr befuhr eine 24jährige Fahrradfahrerin die K1076 von Mötzingen in Richtung Öschelbronn. Dabei wurde sie von einem 50jährigen in gleicher Richtung fahrenden Fahrer eines VW übersehen und leicht touchiert. Die Fahrradfahrerin stürzte in der Folge und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Sindelfingen: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am frühen Samstagmorgen gegen 00:00 Uhr in Sindelfingen. Der 30jährige Fahrer eines BMW befuhr die Bahnhofstraße. Im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Gartenstraße missachtete er die dortige Stoppstelle. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Gartenstraße fahrenden Smart. Die 25jährige Smart-Fahrerin sowie ihre 28jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

Böblingen: Verkehrsunfall mit leichtverletztem E-Bike-Fahrer

Am Samstag, gegen 00:10 Uhr fuhr ein 28 jähriger Mann mit seinem E-Bike den Radschnellweg von Böblingen nach Stuttgart-Vaihingen. Auf der Fahrt nach Stuttgart stürzte er mit seinem Rad alleinbeteiligt auf die Fahrbahn und wurde hierbei leicht am Kopf verletzt. Während der Unfallaufnahme konnten die aufnehmenden Beamten beim Radfahrer Alkoholgeruch feststellen, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der E-Bike Fahrer trug beim Unfall keinen Helm. Während der Unfallaufnahme beleidigte der 28jährige die eingesetzten Rettungskräfte und Polizeibeamten, weshalb er nun auch noch mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen muss.

