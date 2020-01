Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-West: Verkehrsunfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen VW Passat, der am Freitag zwischen 07.30 und 13.00 Uhr in der Daimlerstraße in Ludwigsburg auf dem Parkplatz eines Schulkomplexes abgestellt war. An der VW-Fahrerseite entstand dadurch ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell