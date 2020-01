Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach-Rielingshausen: Auto aufgebockt und Räder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Auf einem Betriebsgelände in der Backnanger Straße in Rielingshausen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag einen BMW 750 aufgebockt und alle vier Räder abgeschraubt und entwendet. Es handelt sich um je zwei BBS-Felgen der Größen 9x20 Zoll und 10x20 Zoll mit Reifen der Größe 255/30/20 und 285/30/20 im Wert von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, bittet um Hinweise.

