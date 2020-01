Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Zeugen nach Vorfall in der Hauptstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031/67700-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 15.00 Uhr einen Vorfall in der Hauptstraße in Weil im Schönbuch beobachten konnten. Eine Frau parkte ihren PKW, vermutlich ein Skoda, auf dem Gehweg vor einer Grundstückseinfahrt ab, worauf die 72-jährige Bewohnerin des betreffenden Hauses sie auf dieses Problem aufmerksam machte. Die PKW-Fahrerin habe sogleich aufbrausend reagiert und die 72-Jährige angeschrien. Darüber hinaus sei die Frau auch handgreiflich geworden. Zwei bislang unbekannten Personen konnten den Vorfall wohl beobachten. Diese werden insbesondere gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg