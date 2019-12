Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis): Schwerer Verkehrsunfall auf der B3, drei Verletzte Personen.

Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Montagabend, gegen 19.35 Uhr, kam es auf der B3 zwischen der Einmündung Malschenberg und der Kreuzung Uhlandshöhe zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Die 23-jährige Fahrzeugführerin eines Audi A1 kam aus bislang unbekannten Gründen in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß hierbei fast frontal mit einem ihr entgegenkommenden Ford Fiesta einer 38-Jährigen zusammen. Der Audi touchierte nach dem Zusammenstoß einen ihm entgegenkommenden Transporter, ehe er in der Fahrbahnmitte zum Stillstand kam. Der Ford wurde gegen die Leitplanke abgewiesen und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Endstand. Durch den Verkehrsunfall wurde die Fahrerin des Audi, deren Beifahrerin, als auch die Fahrerin des Ford verletzt. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR. Während der Unfallaufnahme wurde die B3 zwischen Malschenberg und Uhlandshöhe für ca. 3 Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet, zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierdurch nicht. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Verkehrspolizei Heidelberg aufgenommen.

