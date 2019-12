Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen-Rettigheim: Brand eines Geräteschuppens; Ursache noch unklar; Kriminalpolizei ermittelt; Zeugen gesucht

Mühlhausen-Rettigheim (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz nach 7 Uhr, entdeckte ein Anwohner, dass ein Geräteschuppen in der Wiesenstraße in Rettigheim brannte. Die sofort verständigte Rettigheimer Feuerwehr löschte das Feuer zügig und verhinderte somit ein Übergreifen der Flammen auf das mit dem Schuppen verbundene Haupthaus, das derzeit kernsaniert und somit nicht bewohnt wird.

Der Sachschaden wird auf über 10.000.- Euro geschätzt.

Hinweise auf eine technische oder natürliche Brandursache liegen derzeit nicht vor.

Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell