POL-VER: Pressemeldung vom 02.11.19

Zum Glück nur von Fahrrad überrollt Verden. Von Glück konnte am gestrigen Abend eine stark alkoholisierte 30-jährige Frau aus Verden sprechen. Gegen 21 Uhr war die Frau aus Verden in der Anna-Wöbse-Straße unterwegs, als sie sich kurzerhand dazu entschloss eine Pause auf der Straße einzulegen. Die Frau legte sich hierfür mitten auf die Fahrbahn. Kurze Zeit später befuhr eine 71-jährige Radfahrerin aus Verden ebenfalls die Straße und übersah die auf dem Boden liegende 30-Jährige. Glücklicherweise kam es nur zu einem Überfahren des rechten Fußes. Die Frau wurde aufgrund einer leichten Verletzung und zur Entnahme einer Blutprobe in das Krankenhaus nach Verden verbracht.

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs Am Samstagmorgen gegen zwei Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen Pkw im Stadtgebiet. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Der Fahrzeugführer war jedoch nicht nur alkoholisiert, sondern auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Nach erfolgter Blutentnahme im Krankenhaus Verden, erwarten ihn nun zwei Strafverfahren.

Unfall mehrerer Pkw auf der A 1 Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:15 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen Oyten und Posthausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Der unfallverursachende Beteiligte verlor hierbei aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über seinen Porsche und kam ins Schleudern. Das niederländische Fahrzeug kollidierte mit der Betongleitwand und kam auf dem mittleren Hauptfahrstreifen quer zum Stehen. Von den drei Fahrzeuginsassen wurde lediglich die Beifahrerin leicht verletzt und mit dem Rettungswagen einer Klinik zugeführt. Ein nachfolgender Pkw fuhr über diverse Fahrzeugteile, sodass auch an diesem ein Schaden entstand. Die Beifahrerin des Pkw erlitt einen Schock. Ein Folgeunfall ereignete sich unmittelbar im Anschluss. Ein 18-jähriger Fahranfänger übersah aus Unachtsamkeit das Bremsmanöver eines vorausfahrenden Pkw, sodass es zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden kam. Die A 1 wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme zweispurig gesperrt. Es entstand ein Rückstau von 8 km. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 100.000 Euro.

Landesstraße wegen Verkehrsunfall gesperrt Blender. Am Freitag, den 01.11.19 kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Blender auf der Landesstraße 203. Ein 78-jähriger Mann aus Intschede befuhr in seinem Golf die Straße In der Marsch aus Morsum kommend, als er infolge Unterzuckerung, in einer scharfen Linkskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn und anschließend rechts in den Seitengraben fuhr. Der Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Verden verbracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße zwischen dem Abzweig nach Hiddestorf und der Blender Hauptstraße komplett gesperrt. Die Feuerwehr Blender war ebenfalls mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Ohne Führerschein unterwegs Osterholz-Scharmbeck. Am Freitag in den Morgenstunden kontrollierten Beamte aus Osterholz einen Pkw in der Straße Am Hohenberg in Osterholz-Scharmbeck. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 29-jährige Fahrzeugführer aus Osterholz-Scharmbeck nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, den Pkw musste er vor Ort abstellen. Neben dem 29-Jährigen wird auch gegen den Halter des Pkw ein Strafverfahren eingeleitet, da er die Fahrt des 29-Jährigen zuließ.

Fahrt unter Alkoholeinfluss Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagmorgen wurde durch Beamte des PK Osterholz ein Transporter kontrolliert. Bei der Kontrolle des 41-jährigen polnischen Staatsangehörigen aus Osterholz-Scharmbeck wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Überprüfung ergab anschließend einen Wert von über zwei Promille. Der 41-jährige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

