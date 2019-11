POL-VER: Nachtigall ik hör dir trapsen - Polizei lädt ein zum Thema "Sicherheit im Alter" + Versuchter Einbruch + Feuer zügig gelöscht + Nach Überholmanöver verunfallt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Nachtigall ik hör dir trapsen - Polizei lädt ein zum Thema "Sicherheit im Alter"

Immer wieder sind ältere Menschen Ziel von Gaunern und Betrügern. Diese Situationen begegnen den Menschen nicht nur auf der Straße, sondern auch an der eigenen Haustür und dem Telefon. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz bietet am kommenden Mittwoch, 06.11.2019, ab 15:00 Uhr im Rathaus in Achim daher ein vielfältiges Programm an:

Als Highlight dieses Nachmittags zeigt Karsten Döhrmann von der Pädagogischen Puppenbühne der Polizeidirektion Oldenburg in einem Theaterstück, wie man sich vor Gaunereien und falschen Fuffzigern schützen kann. Außerdem wird ein erfahrener Ermittler aus der Polizeiinspektion Verden/Osterholz erklären, wie falsche Polizeibeamte vorgehen und wie sie rechtzeitig erkannt werden. In der Veranstaltung wird ein Telefonmitschnitt eines echten Vorfalls das Handeln der Täter auf beeindruckende Weise veranschaulichen. Durch den Nachmittag führen Katja Brammer und Joachim Kopietz vom Präventionsteam der PI Verden/Osterholz. Die erfahrenen Beamten stehen außerdem rund um die Veranstaltung für Fragen und Beratungen zu den Themen Prävention und Sicherheit zur Verfügung. Die Veranstaltung findet im Rathaus in der Obernstraße 15, 28832 Achim statt. Vorherige Anmeldungen werden unter 04202/996123 entgegengenommen.

Versuchter Einbruch

Verden. Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstagvormittag in ein Wohnhaus in der Straße Hinterhönisch durch Hebeln an einer Tür einzubrechen. Aus unbekannter Ursache ließen sie von der Tat ab und flüchteten. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden auf verdächtige Personen oder Umstände in der Nähe gebeten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Feuer zügig gelöscht

Grasberg. Am frühen Donnerstagnachmittag kam es in einem Hotel in der Speckmannstraße zu einem Brand an einem Schornstein und dem direkt angrenzenden Dachbereich. Die in Marsch gesetzten Freiwilligen Feuerwehren Grasberg und Lilienthal löschten das Feuer zügig, sodass ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen. Nach ersten Ergebnissen, gehen Ermittler nicht von einer Brandstiftung aus. Es bestehen zwar Anzeichen, die auf eine mögliche technische Ursache des Feuers hindeuten. Die Ermittlungen sind jedoch nicht abgeschlossen, da weitere Untersuchungen zur genauen Feststellung einer möglichen Brandursache ausstehen. Am Gebäude dürfte nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden sein. Verletzt wurde durch das Feuer nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise niemand.

Nach Überholmanöver verunfallt

Ritterhude. Ein 66-jähriger Fahrer eines Renault verunfallte am Donnerstagmittag bei einem Überholmanöver auf der K43 in Fahrtrichtung Lilienthal. Nach ersten Erkenntnissen scherte der Fahrer wieder auf die rechte Fahrbahn ein und berührte dabei einen VW eines 37-jährigen Fahrers vor ihm. Der 66-Jährige verlor anschließend die Kontrolle über den Pkw und geriet ins Schleudern. Der Pkw soll sich überschlagen haben und kam im rechten Straßengraben auf der Beifahrerseite zum Stehen. Der 37-jährige Fahrer sowie eine Zeugin im Alter von 56 Jahren und ein Zeuge im Alter von 29-Jahren sollen gemeinsam zu Hilfe gekommen sein und den Pkw gedreht haben, sodass der 66-Jährige eigenständig aussteigen konnte. Rettungskräfte brachten den Mann mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde von einem Abschlepper abtransportiert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Wegen der ersten Informationen zum Unfall nach einem Überholmanöver an unübersichtlicher Stelle, wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den 66-Jährigen aufgenommen.

