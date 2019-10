Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 31.10.2019

PI Verden/Osterholz (ots)

Verden Zwei Verkehrsunfälle Am Mittwoch gegen 17.00 Uhr kam es in Verden in der Bremer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem ein Motorradfahrer offensichtlich in Folge von Unachtsamkeit auf einen stehenden Pkw Hyundai aufgefahren war, entfernte sich dieser hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeidienststelle in Verden, Tel.: 04231-8060, erbeten.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich Mittwochnachmittag in der Memeler Straße in Verden. Hier bremste eine 51-jährige Frau aus Langwedel wegen einer auf der Straße laufenden Katze ihren Pkw ab. Die nachfolgende 38-jährige Fahrzeugführerin eines Skoda erkannte die Situation zu spät und fuhr daher auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Auffahrende leicht und insgesamt kam ein Sachschaden in einer Höhe von 2000 Euro zustande.

Trunkenheitsfahrt in Verden Am Freitag, gegen 03.00 Uhr, meldete ein Zeuge einen Pkw, der in Schlangenlinien auf der A 27 Richtung Hannover geführt wurde. Der Pkw konnte durch Beamte der Polizeiautobahnwache Langwedel in Höhe der AS Verden/Nord gestoppt werden. Der 33-jährige Fahrzeugführer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Der nicht deutsche Fahrzeugführer ist seit mehr als 6 Monaten in Deutschland gemeldet. Er hatte es jedoch versäumt seine ausländische Fahrerlaubnis in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben zu lassen. Daher wurde ein zweites Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Achim Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Am Donnerstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, ereignete sich im Ortskern von Ottersberg auf der Quelkhorner Landstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 21-Jährige Unfallverursacher aus Lilienthal vor einer Verkehrsinsel alleinbeteiligt ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort rutschte das Fahrzeug auf die Leitplanke und kollidierte schließlich frontal mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Feldhaus, PK'in -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell