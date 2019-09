Polizei Düsseldorf

POL-D: Vennhausen - Tankstelleneinbrecher mit 3.500 Packungen Zigaretten gestellt - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Süd konnten in der vergangenen Nacht Tankstelleneinbrecher in Vennhausen in der Nähe des Tatorts festnehmen. Sie hatten unzählige Stangen und Einzelpackungen Zigaretten entwendet. Außerdem hatten sie alle Backwaren aus dem Verkaufsraum mitgehen lassen. Die beiden Männer (32 und 34 Jahre alt) mit polnischer Staatsangehörigkeit sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten werden. Der Jüngere soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 34-Jährige wurde wegen fehlender Haftgründe entlassen.

Nach den bisherigen Ermittlungen drangen die beiden Männer gegen 1 Uhr gewaltsam in die Tankstelle an der Vennhauser Allee ein und lösten dabei Alarm aus. Trotzdem rafften sie in Minutenschnelle unzählige Stangen und lose Zigarettenpackungen sowie Backwaren zusammen. Die Polizeistreifen waren schnell zur Stelle und fahndeten im Bereich. Die Täter waren in Richtung Sportplatz Vennhausen geflüchtet und hatten auf der Flucht zwei große Müllsäcke mit der Beute weggeworfen. Auf dem Kamper Weg konnten sie schließlich gestellt und festgenommen werden.

