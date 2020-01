POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei*** - A 46 Hückelhoven - Schwerer Lastkraftwagen kollidiert mit Leitplanke - Sperrung

Polizei Düsseldorf

***Meldung der Autobahnpolizei*** - A 46 Hückelhoven -Schwerer Lastkraftwagen kollidiert mit Leitplanke - Sperrung

Samstag, 25. Januar 2020, 6.44 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stellt sich der Unfall wie folgt dar:

Ein schwerer Lastkraftwagen mit Anhänger aus Kleve war am Samstagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg unterwegs. Plötzlich kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Schutzplanken. Die Zugmaschine kippte daraufhin auf die rechte Fahrzeugseite, während der Anhänger auf seinen Rädern stehen blieb. Im Fahrzeug befanden sich der 35-jährige Fahrer aus Kevelaer und sein fünfjähriger Sohn. Beide wurden von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit und ins Krankenhaus transportiert, welches sie nach der Untersuchung unverletzt verlassen konnten. Nach eigener Aussage war der Fahrer aufgrund von Übermüdung von der Fahrbahn abgekommen. Wegen umfangreicher Bergungsmaßnahmen wurde die komplette Fahrbahn in Fahrtrichtung Heinsberg gesperrt und konnte um 11.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

