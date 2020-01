Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Erneuter Schlag gegen Taschendiebe - Zivilfahnder beobachten Trio bei Diebstahl - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Drei dringend tatverdächtige Taschendiebe konnten Zivilfahnder der Düsseldorfer Polizei in der Nacht auf Samstag (25. Januar 2020, 02.00 Uhr), in der Düsseldorfer Altstadt, nach mindestens zwei vollendeten Diebstählen festnehmen.

Den Fahndern fiel das verdächtige Trio (im Alter von 19, 23 und 27 Jahren, alle mit marokkanischer Staatsbürgerschaft) auf, als dieses sich wiederholt auffällig an unterschiedliche Personengruppen "heranpirschte", oder die Nähe von Einzelpersonen suchte. Immer wieder sprachen die Männer alkoholisiert wirkende Nachtschwärmer an und versuchten diese in Gespräche zu verwickeln. Die Beamten beobachteten wie zwei Komplizen abwechselnd die Sicht auf die Szene abschirmten und nervös die Umgebung "scannten". Währenddessen versuchte der Dritte im Bunde in Jacken- und Handtaschen zu greifen. In der Zeit registrierten die Beamten dabei zahlreiche Diebstahlversuche. Eine halbe Stunde später lief das diebische Trio dann über die Mertensgasse in Richtung Kurze Straße. In Höhe eines Lokals hielten sie abrupt an, um sich hier einer vor der Gaststätte wartenden Menge zu nähern. Dabei ging das Trio erneut hochgradig arbeitsteilig vor. Der 23-Jährige stellte sich vor eine Geschädigte und gab Deckung. Der 19-Jährige gab ihm Deckung, der 27-Jährige ging bis zur nächsten Straßenecke. Die Zivilfahnder konnten dabei beobachten, wie der 23-Jährige seinem Opfer in die Handtasche und daraus ein Mobiltelefon herausgriff. Dann entfernten sich die beiden von der Geschädigten und übergaben das Telefon (iPhone 8) ihrem wartenden Mittäter. Kurz darauf beobachteten die Einsatzkräfte erneut einen weiteren Diebstahlversuch vor einem weiteren Lokal. In diesem Lokal kam es dann zu einem weiteren vollendeten Diebstahlsdelikt. Kurz darauf griffen die Zivilkräfte zu. Das Trio versuchte sich noch durch Flucht zu entziehen, wurde jedoch festgenommen. Bei dem 19 und dem 17-Jährigen konnte die entsprechende Tatbeute (iPhone und eine Geldbörse) sichergestellt und den beiden Geschädigten wenig später wieder ausgehändigt werden. Ein Richter erließ für alle drei Tatverdächtigen Untersuchungshaft.

