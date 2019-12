Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 4.30 Uhr, parkte ein 44-Jähriger seinen roten Hyundai am Fahrbahnrand in der Lyzeumstraße unweit des Rathauses. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass der rechte Außenspiegel aus der Arretierung gerissen wurde. Der Spiegel schleuderte vermutlich gegen die rechte A-Säule sowie die Beifahrertür und hinterließ dort sichtbare Beschädigungen. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222/761-0 in Verbindung zu setzten.

