Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Folgenlose Rauchentwicklung

Rastatt (ots)

Nach einer Rauchentwicklung in einem Haus in der Carl-Benz-Straße sind am Montagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt und der Verkehrspolizeidirketion Baden-Baden ausgerückt. Wie gegen 18 Uhr festgestellt werden konnte, hatte ein technischer Defekt eines älteren Trockners die Rauchentwicklung im Keller des Gebäudes ausgelöst. Ein Sachschaden ist nach bisherigen Feststellungen nicht entstanden. Nachdem die Wehrleute durchgelüftet hatten, konnten die Hausbewohner wieder zurückkehren.

