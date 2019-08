Polizei Essen

POL-E: Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen - 56-jährige Frau durch Stichverletzungen schwer verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Essen (ots)

45357 E.-Gerschede/45327 E.-Katernberg: Die Polizei hat am Donnerstag, 15. August, einen 40-Jährigen festgenommen, der in Verdacht steht, eine 56-Jährige durch Stichverletzungen schwer verletzt zu haben. Gegen 6.35 Uhr rief die Besatzung eines Rettungswagens die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Gerschede. Dort war eine 56-jährige Frau durch mehrere Stichverletzungen schwer verletzt worden. Während die Rettungskräfte sich um die Verletzte kümmerten, begann die Polizei die Fahndung nach einem tatverdächtigen Mann. Der 40-Jährige konnte durch Polizeibeamte in Katernberg festgenommen werden. Bei der Polizei wurde eine Mordkommission eingerichtet, die nun die Hintergründe der Tat ermittelt. /bw

