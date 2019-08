Polizei Essen

POL-E: Essen: Rollerfahrer flieht vor Polizeikontrolle - Beamte können 28-Jährigen stellen - Ermittlungen wegen zahlreicher Verkehrsverstöße

Essen (ots)

45356 E.-Vogelheim: Eine Streifenwagenbesatzung wollte am Mittwoch, 14. August, gegen 1.20 Uhr, auf der Hafenstraße einen Rollerfahrer kontrollieren. Doch statt anzuhalten, versuchte der 28-jährige Fahrer zu fliehen. Bereits beim ersten Anhaltezeichen der Polizisten sprang der 18-jährige Sozius vom Motorroller und rannte davon. Direkt vor dem Streifenwagen wendete der Rollerfahrer und fuhr auf die Beamten zu. Ein Polizist öffnete die Fahrertür, um den Flüchtigen zum Anhalten zu bewegen. Der Rollerfahrer hingegen bremste nicht ab und rammte stattdessen den Streifenwagen bei der Flucht und bog nach links auf die Wildstraße ab. Die eingesetzten Beamten nahmen erneut die Verfolgung auf, während der 28-jährige Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und weiterhin die Anhaltezeichen der Polizei ignorierte. Letztendlich bog der Fahrer in eine Kleingartenanlage ein, sodass die Polizei aussteigen musste und fußläufig den Rollerfahrer verfolgte. Zeitgleich erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei einen Zeugenhinweis, der zu den Flüchtigen passte. Unter Beteiligung eines Diensthundes konnten beide Tatverdächtigen, der 18-jährige Sozius sowie der 28-jährige Rollerfahrer, gefunden und festgenommen werden. Auf dem Gelände des Kleingartenvereins fanden die Polizisten auch den offenbar frisierten Motorroller. Der Fahrer war damit gegen einen Holzzaun gefahren und hatte sich dabei leicht verletzt. Er wurde in der Polizeiwache medizinisch versorgt und konnte diese nach Klärung des Sachverhalts wieder verlassen. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte ermittelt, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Straftaten gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz. /bw

