Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190419-380 Verkehrsunfall mit Personenschaden Fünf verletzte Personen nach Kollision im Kreisverkehr

Wiehl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr L336/ Bahnhofstraße in Wiehl haben sich am Donnerstagabend (18.04) insgesamt fünf Personen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 53- jähriger Pkw Fahrer aus Nümbrecht war gegen 18:45 Uhr von Waldbröl kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Er stieß dort mit einem 17- jährigen Pkw Fahrer aus Waldbröl zusammen, welcher aus Richtung Bahnhofstraße in den Kreisverkehr einfuhr. Beide Fahrer sowie die drei Insassen des 17- jährigen Fahrers verletzten sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

