Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180419-377: Bei Einbruch Alarm ausgelöst und geflüchtet

Hückeswagen (ots)

In einen Lebensmittelmarkt in Hückeswagen-Wiehagen wollten Unbekannte in der vergangenen Nacht (18. April) einsteigen. Gegen 03.40 Uhr machten sich die Einbrecher an der Eingangstür des an der Wiehagener Straße gelegenen Marktes zu schaffen. Es gelang Ihnen, die erste von zwei hintereinander befindlichen Schiebetüren mit großer Kraftanstrengung aus der Verankerung zu lösen. Vermutlich wegen des dabei ausgelösten Alarms ließen die Täter die weitere Schiebetür unberührt und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

