Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180419-378: Diebe zapfen Diesel aus vier LKW ab

Marienheide (ots)

Aus vier LKW einer Firma in Marienheide-Schemmen haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17./18. April) eine größere Menge an Diesel abgezapft. Die Täter überwanden zunächst einen Zaun, der das Betriebsgelände in der Straße "Höher Birken" vor unbefugtem Betreten schützen sollte, und machten sich an vier dort abgestellten LKW zu schaffen. Wer in der Zeit zwischen 17 und 5 Uhr Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 oder per E-Mail (poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de) in Verbindung zu setzen.

