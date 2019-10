Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 08.10.2019

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall

Am Montag, um 15:10 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich "Weinberg"/"Grundstöber" in Salzgitter Westerlinde ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Braunschweiger wollte mit seinem PKW von der L 474 kommend in die Bachstraße einfahren. Im Kreuzungsbereich übersah er den von links kommenden und vorfahrtberechtigten PKW eines 30-Jährigen aus Salzgitter. Die beiden PKW stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Beide Fahrer sowie eine 23-jährige Mitfahrerin des Salzgitteraners wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

