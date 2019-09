Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw beschädigt und geflüchtet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Durch bislang unbekannten Verursacher wurde am Donnerstag, 12. September 2019, im Zeitraum von 7:45 Uhr bis 14:30 Uhr, ein VW Lupo beschädigt, der am Fahrbahnrand in der Matthias-Grünewald-Straße in Höhe der dortigen berufsbildenden Schule abgestellt war.

Dieser wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines roten Fahrzeugs am linken Heck beschädigt. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen (01091926).

